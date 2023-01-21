إيران.. الإفراج عن سياسي بارز واعتقال صحفية في طهران



أطلقت السلطات الإيرانية، مساء اليوم السبت، سراح السجين السياسي البارز "آرش صادقي" من معتقل ايفين شمال طهران، فيما اعتقلت الصحفية والمراسلة "مليكا هاشمي".

وذكر "رامين سفرنيا" محامي الناشط والسجين السياسي آرش صادقي أن "السلطات أطلقت سراح موكله بعد اعتقاله في موجة الاحتجاجات الأخيرة"، مضيفًا أن "الإفراج تم بكفالة".