بعد إدانة ترامب.. تعرّف على أول سجين ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على أول سجين ترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن دونالد ترامب، لن يكون أول مرشح يترشح للبيت الأبيض من "خلف القضبان"، إذا أودت به إدانته الأخيرة إلى السجن.

كانت هيئة محلفين أدانت، الأسبوع الماضي، الرئيس السابق بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق حسابية لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، في قضية "شراء الصمت".

وأشار التقرير إلى أنه في انتخابات عام 1920، حصل المرشح الرئاسي للحزب الاشتراكي، يوجين فيكتور دبس، على نحو مليون صوت، دون أن يشارك في الحملة الانتخابية.

وكان دبس آنذاك خلف القضبان في السجن الفيدرالي في مدينة أتلانتا، في ولاية جورجيا، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التحريض على "الفتنة".