ماكرون يتهم روسيا باستهداف الألعاب الأولمبية في باريس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن "روسيا تستهدف الألعاب الأولمبية في باريس".

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله إن "لا شك لديه في ذلك".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن روسيا تستهدف الأولمبياد التي تبدأ في الـ26 من يوليو/تموز في باريس "من الناحية المعلوماتية".

وزاد ماكرون، بحسب فرانس برس، "إنها تغذي يوميًّا فكرة أننا لا نستطيع القيام بهذا الأمر أو ذاك، وبالتالي هناك مخاطرة".

وتنطلق منافسات الرجال في الـ24 من يوليو أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وتختتم بالمباراة النهائية على ملعب "بارك دي برنس" في الـ9 من أغسطس/آب، بينما تبدأ منافسات السيدات في الـ25 من يوليو، وتنتهي في الـ10 من أغسطس بالمباراة النهائية على الملعب ذاته.