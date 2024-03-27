الرئيس الصيني: لا يمكن لأي قوّة إيقاف تقدّمنا التكنولوجي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بأنه "لا يمكن إيقاف التقدّم التكنولوجي الصيني".

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الرئيس الصيني مع مارك روته في بكين، لبحث مسائل تشمل قطاع أشباه الموصلات الذي يعد غاية في الأهمية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الرئيس "شي" قوله، إن "الشعب الصيني لديه أيضا حقوق تطوير مشروعة ولا يمكن لأي قوّة أيقاف وتيرة التقدّم العلمي والتكنولوجي الصيني".

وأشار إلى أن "الصين ستواصل اتباع نهج مفيد للجميع والانفتاح أكثر على العالم الخارجي على مستوى عالٍ".