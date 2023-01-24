"شبيغل": ألمانيا سترسل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

ذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية، الثلاثاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، في الوقت الذي قد تقدم فيه الولايات المتحدة أيضًا دبابات "أبرامز" إلى كييف.

من جهتها، قالت "رويترز" إن متحدثًا باسم الحكومة الألمانية "رفض التعليق"، وأنه "لم يتسنَ" الاتصال بوزارة الدفاع للتعليق.