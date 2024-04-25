ضجة في ألمانيا بسبب تأخر حصة الدعم الأمريكي لأوكرانيا

ووفق المصادر فقد جاء في التقرير أنّ قيمة نفقات جانب من متطلبات عسكرية للجيش الأوكراني، تعهدت قيادة حلف "الناتو" بتقديمها منذ عام ونصف العام، تجاوزت قيمتها 53.5 مليار دولار، كان نصيب مبيعات شركات ومصانع معدات تسليح ألمانية، ضمن هذه الحزمة التي قدمت في العام الماضي، 36.4 مليار دولار.

ولفتت المصادر إلى أن حزمة الـ 53.5 مليار دولار التي جاءت في هذا التقرير ، ضمن تعهد صادر من قيادة "الناتو"، هي منفصلة عن إمدادات تسليحية من دول أخرى في الحلف.

تعهدات عسكرية

وأوضحت المصادر انّ هناك تعهدات عسكرية وتسليحية إلى كييف في حربها مع روسيا، تكون بمخصصات وقرارات من "الناتو"، ومخصصات أخرى تكون من دول أعضاء بمعزل عن ما يحدد من حصص إنفاق تسليحية لأوكرانيا من الحلف.

وأفصح التقرير عن أن التأخر في السداد فتح أبواب شبهات فساد تتعلق بعمولات تم توقيفها؛ ما دفع الحكومة الألمانية إلى القيام بتسديد هذه المستحقات للشركات، لتصبح عبئا على الموازنة الدفاعية للجيش الألماني، لاسيما أن برلين طرف في التسوية بين الشركات التي قدمت تلك الصفقات والدول المشاركة في توفير هذه الحزمة التسليحية لأوكرانيا.

وأكدت المصادر أنّ ألمانيا خاطبت المعنيين بالسداد بالحكومة الأمريكية ولم تحصل على موعد واضح لسداد ما تم التخلف عنه.

وتضمنت هذه الحزمة التسليحية، صواريخ " تاوروس،" ودبابات "ليوبارد"، وطائرات "مسيرة"، وأنظمة دفاع جوي، ومعدات نقل ومصفحات، فضلا عن أسلحة قتال يدوية وذخائر.