بالمسيّرات والصواريخ.. روسيا تشن الهجوم الأكثر فتكا على أوكرانيا

تسعى الدفاعات الجوية الأوكرانية لإسقاط الهجمات الصاروخية الروسية، في الوقت الذي تزيد فيه روسيا من استخدامها للطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية "الأكثر فتكا" من أي وقت مضى.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اعترضت أوكرانيا خلال الأشهر الستة الماضية 46% فقط من الصواريخ الروسية، مقارنة بـ 73بالمئة في فترة الستة أشهر السابقة، وانخفض معدل اعتراض الطائرات دون طيار بعيدة المدى بنسبة نقطة مئوية واحدة فقط إلى 82 بالمئة.