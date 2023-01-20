القوات الروسية "تسيطر" على بلدة كليشيفكا قرب باخموت شرق أوكرانيا

قالت قوات موالية لموسكو في شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية سيطرت على كليشيفكا، وهي بلدة صغيرة جنوبي باخموت.

جاء ذلك على لسان القوات المدعومة من روسيا في دونيتسك، وهي واحدة من أربع مناطق ضمتها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا في تحركات رفضها معظم أعضاء الأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية.

وتقع كليشيفكا، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 400 شخص، على بُعد تسعة كيلومترات جنوبي باخموت، شرق أوكرانيا، حيث خاضت وحدات من مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة معركة استنزاف استمرت شهورا مع القوات الأوكرانية.

وقالت فاغنر أمس الخميس، إنها سيطرت على كليشيفكا، فيما لم يتسن لـ"رويترز" التأكد من التقارير الواردة من ساحة المعركة بشكل مستقل.