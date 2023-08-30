"إكس" تسمح بالإعلانات السياسية للمرشحين قبل الانتخابات الأمريكية
قالت شركة (إكس) للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنها ستسمح اعتبارا من الآن بالإعلانات السياسية في الولايات المتحدة للمرشحين والأحزاب، وإنها ستعزز فريقها المختص بالسلامة والانتخابات قبل انتخابات الرئاسة في 2024.
وكانت "تويتر" قد حظرت جميع الإعلانات السياسية على مستوى العالم منذ 2019، قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورفعت تويتر الحظر في يناير/كانون الثاني وبدأت السماح بنشر الإعلانات التي تستند إلى أفكار أو قضايا أو أهداف في الولايات المتحدة لرفع الوعي بقضايا مثل تسجيل الناخبين، وقالت إنها تعتزم التوسع في أنواع الإعلانات السياسية التي تسمح بوضعها على المنصة.
ومن شأن السماح بجميع الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة أن يساعد "إكس" على تنمية إيراداتها في وقت ترك فيه كثير من المعلنين المنصة أو خفضوا إنفاقهم عليها؛ مخافة أن تظهر إعلاناتهم إلى جوار محتوى غير لائق.
وقالت "إكس"، في تدوينة الثلاثاء، إنها "ستعزز فرقها المختصة بمكافحة التلاعب بالمحتوى والتهديدات الناشئة"، مضيفة أنها "ستنشئ مركزا عالميا مختصا بشفافية الإعلانات يسمح للمستخدمين برؤية الإعلانات السياسية التي يجري ترويجها على إكس، وستواصل حظر الإعلانات السياسية التي تنشر معلومات زائفة أو تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في أية عملية انتخابية".