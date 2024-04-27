الجيش الأمريكي: ميليشيا الحوثي أطلقت صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي اليوم السبت في بيان نقلته رويترز إن الحوثيين الموالين لإيران أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن، الأمر الذي ألحق أضرارا طفيفة بواحدة من السفينتين هي السفينة أندروميدا ستار.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس" أن صاروخا سقط في محيط سفينة ثانية تحمل اسم مايشا، لكنها لم تتعرض لأضرار.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاقها صواريخ قصفت بها ناقلة النفط أندروميدا ستار في البحر الأحمر مع مواصلتهم مهاجمة السفن التجارية في المنطقة.

وأشارت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ربان السفينة أبلغ عن تعرضها لأضرار.