العفو الدولية: إيران تلاحق غير المحجبات حتى داخل السيارات

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء، إن السلطات الإيرانية تُخضع النساء لمراقبة واسعة النطاق لفرض الحجاب الإلزامي، حتى داخل السيارات، وتفرض عليهن عقوبات تشمل مصادرة المركبات في حال عدم الالتزام.

وشهدت إيران في عام 2022 احتجاجات حاشدة اعترضت خلالها نساء على فرض الحجاب، لكن قادة البلاد أصرّوا على المضي قدمًا في سياسة معتمدة منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير يستند إلى شهادة أكثر من 40 امرأة داخل إيران نُشر قبل اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس/ آذار، إن السلطات الإيرانية تُخضع النساء "لمراقبة واسعة النطاق" في الأماكن العامة، مشيرة إلى "عمليات تفتيش جماعية تقوم بها الشرطة" تستهدف السائقات.

وقالت إن الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة أو التقارير الواردة من عناصر يرتدون ملابس مدنية يستخدمون تطبيق الشرطة "ناظر"، تتعرّف على لوحات تسجيل المركبات التي تقودها نساء أو تقلّ نساء يشتبه بخرقهن للقواعد.

وتتلقى النساء اللواتي خالفن القانون رسائل نصية تأمرهن بالتوجه إلى مركز للشرطة وتسليم السيارة.

وقالت المنظمة إن مئات الآلاف من أوامر حجز المركبات صدرت على هذا الأساس.

وقد يُفرج عن السيارات في بعض الحالات بعد 15 إلى 30 يوما بعد دفع مبلغ معيّن وصفته المنظمة بأنه "تعسفي" وتوقيع تعهّد مكتوب بالالتزام بالحجاب.