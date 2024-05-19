وزير الصحة الإيراني: الظروف الجوية تعوق البحث عن مروحية رئيسي

قال وزير الصحة الإيراني بهرام عين الله، الأحد، إن الظروف الجوية والمنطقة الوعرة تعوق عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف عين الله، في تصريحات صحفية، أن الوزارة وفرت كل الإمكانيات لعلاج الرئيس الإيراني ومن معه فور العثور على مروحيته.

جاء ذلك بعد أن أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.