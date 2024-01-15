استطلاع: الأمريكيون غاضبون من لا مبالاة قادتهم

أظهر استطلاع للرأي، أمس الأحد، أن 74% من الأمريكيين يرون أن قادتهم السياسيين لا يهتمون بهم، وفقا لموقع "أكسيوس".

وأفاد استطلاع مؤسسة "هاريس بوول"، أن الشعور بالغضب انتشر بين جميع فئات المجتمع، دون أمل في التغيير مع اقتراب احتدام المنافسة المرتقبة بين جو بايدن ودونالد ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ولم تصل نسبة أي من المجموعات التي استطلعت المؤسسة رأيها، إلى 40% من الرضا. وقد قسمت "هاريس بوول" الأمريكيين الذين شاركوا في الاستطلاع، حسب العرق والحزب والجنس والعمر والدخل والمنطقة الجغرافية.

وقال 43% من المستجوَبين، إن حياتهم "أصبحت أسوأ" في ظل إدارة بايدن، مقابل 29% قالوا إنهم أفضل و28% قالوا إنها لم تتغير.

وأظهر الاستطلاع انقساما بين الديمقراطيين، إذ قال 53% فقط إنهم أفضل حالًا في عهد الرئيس بايدن.

وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من 70% من المشاركين فيه، يرون أن السياسيين ليسوا جديرين بالثقة وأنهم يهتمون بأنفسهم أكثر من ناخبيهم.

وسلط الاستطلاع الضوء على أن معظم المواطنين في الولايات المتحدة -خاصة الشباب- لا يرون أن المسؤولين مرتبطون بحياتهم أو مهتمون بها، وأن معظم القادة مستمرون في تولي مهامهم بعد تاريخ "انتهاء صلاحيتهم".

ومن المنتظر أن يجمع سباق انتخابي محتدم بايدن (81 عامًا) وترامب (77 عامًا) في نوفمبر المقبل.