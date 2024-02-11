قائد الجيش الألماني: "علينا أن نستعد للحرب"

أعلن قائد الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير، وبشكل صريح في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت"، أن أمام بلاده 5 سنوات للاستعداد لحربٍ باتت أكثر احتمالا مع روسيا.

وأكد بروير ضرورة أن تستمر القوات الألمانية في تدريباتها، التي بدأتها بالفعل منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، لرفع جاهزيتها ومستوى أدائها وبحيث تكون مؤهلة لخوض حرب.

وقال: "إنها المرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة نجد أنفسنا أمام احتمال اندلاع حرب قد تفرضها علينا أطراف خارجية.. المطلوب تحقيقه هو الردع بالدرجة الأولى من خلال إشعار الخصم بمدى استعدادك ليعود عن قراره بشن هجوم".

ولفت قائد الجيش الألماني إلى أن "الاستعداد للحرب يعني أمورا وتحضيرات أكثر من زيادة القدرات الدفاعية. وبصرف النظر عن توافر الجنود والأسلحة والذخائر، فإن العنصر الأهم يتمثل أيضًا في تغيير العقلية وطريقة التفكير لدى المجتمع الألماني وتحديدًا القوات المسلحة لتكون قادرة على تقدير الخطر والتعامل معه في الوقت المناسب".

وبشأن التعاون مع حلف الناتو، أشار بروير إلى أن ألمانيا ستتأخر في توفير بعض القدرات العسكرية بسبب محددات رفض الكشف عنها لأسباب أمنية.