بعد موافقة أمريكا على سحب قواتها من النيجر.. ما التداعيات المحتملة؟

أثار قرار الولايات المتحدة الانسحاب من النيجر بطلب من نيامي، تكهنات وتقديرات حول دلالات هذه الخطوة وما سيأتي بعدها، خاصة في ظل سياق يتراجع فيه النفوذ الغربي في منطقة الساحل الإفريقي.

وسترسل واشنطن، وفق ما نص عليه اتفاق الانسحاب، وفدًا إلى النيجر خلال الأيّام المقبلة للتوافق على تفاصيل خروج القوّات المنخرطة في مكافحة المتشددين.

ورأى المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإفريقي سلطان ألبان أن "التواجد الأمريكي في النيجر كان يقتصر عمله على الأنشطة الاستخباراتية والاستطلاع الجوي الذي تقوم به الطائرات المسيرة في منطقة أغاديز وغيرها".

وأضاف ألبان أن "الولايات المتحدة لا تشارك المعلومات التي تحصل عليها من خلال هذه الأنشطة الجوية في موضع جغرافي استراتيجي ومهم مع النيجر".