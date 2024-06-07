صحيفة: عملاء للحرس الثوري يتنكرون كـ"بحارة" في موانئ أوروبية

وأوضحت الصحيفة أنه استنادًا إلى المعلومات الواردة، فإنه من المحتمل أن يستخدم الحرس الثوري الإيراني هذه الطريقة للتجسس، وجمع المعلومات في أوروبا، والالتفاف على العقوبات الدولية، وأضافت أن هؤلاء الأعضاء في الحرس الثوري الإيراني "أخفوا هوياتهم خلف ألقاب البحارة العاديين؛ من أجل تجاوز العقوبات، وتنفيذ أنشطتهم الشريرة وغير القانونية".

وقالت الصحيفة إن الحرس الثوري الإيراني يستخدم الطرق البحرية لنقل قوات فيلق القدس وأسلحته من إيران إلى سوريا، قبل دخول الموانئ الأوروبية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات في عام 2022 على أعضاء مرتبطين بشبكة لتهريب النفط، يقال إنها قدمت الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفرض الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، عدة عقوبات على إيران، شملت الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري والسلطات والمؤسسات الحكومية.