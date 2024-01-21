تقدم جديد للجيش الروسي في خاركيف‎

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة على بلدة كاخمالنوي في مدينة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركيف، بعد معارك ضارية مع القوات الأوكرانية.

وبحسب وزارة الدفاع، تمكنت الوحدات العسكرية في تجمع قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي من دخول بلدة كاخمالنوي، والسيطرة عليها بشكل كامل.

وفي المقابل، أعلن الجانب الأوكراني خسارته البلدة، وقال رئيس العلاقات العامة لقيادة القوات البرية الأوكرانية، فلاديمير فيتيو، لقناة "رادا" التلفزيونية المحلية: "في بلدة كاخمالنوي انسحبت قواتنا إلى الخطوط الخلفية، حيث تكون أرواحهم آمنة".

وبحسب فيتيو، فإن البلدة "ليست لها أهمية استراتيجية".

ويواصل الجيش الروسي التقدم الحذر على جبهات القتال، فقد أعلنت الدفاع الروسية، يوم 18 كانون الثاني/يناير الجاري، تمكن قواتها من السيطرة على بلدة "فيسيلويه" في دونيتسك، والقضاء على أكثر من 260 جنديا على هذا المحور.