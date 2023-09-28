قديروف: سننفذ أوامر بوتين "مئة في المئة"

أكد رئيس الشيشان، رمضان قديروف، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم الخميس، أنه سينفذ أوامر الرئيس الروسي "مئة في المئة"، فيما طلب بوتين من جهته إيصال التحية للمقاتلين الشيشانيين المشاركين في الحرب مع أوكرانيا.

وقال قديروف خلال اجتماع مع بوتين، اليوم الخميس، مخاطبًا بوتين: "إذا لم يتم تنفيذ أمرك، فهذا يعني أننا لا نستطيع العيش.. سوف ننفذ أوامرك بنسبة 100٪".

في المقابل طلب بوتين من قديروف أن يوصل تحياته "للرجال ولعائلاتهم الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية بشجاعة وبطولة".

وحول أداء المقاتلين الشيشانيين أكد قديروف أنهم "في كل يوم يأخذون أسرى من الجيش الأوكراني، ويدمرون معداتهم".

وقال : "لا توجد دبابات أبرامز مخيفة… يتمتع الجنود اليوم بروح طيبة"، في إشارة إلى الدبابات النوعية التي زودت واشنطن أوكرانيا بها.

وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية حتى اليوم اشترينا ما يقرب من ألف مدرعة".

وتابع: "نحن الجمهورية الوحيدة (من الجمهوريات التابعة لروسيا)، التي أنشأت خمسة أفواج وثلاث كتائب خلال هذه الفترة في جمهوريتنا، واليوم جميعهم يشاركون في العملية العسكرية".