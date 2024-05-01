بلينكن: اقترحنا على إسرائيل "حلولا أفضل" لتجنب هجوم رفح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه أبلغ القادة الإسرائيليين بوضوح معارضة الولايات المتحدة لهجوم بري واسع على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه اقترح "حلولا أفضل" للتعامل مع حماس.



وقال بلينكن للصحافيين، بعد محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في الدولة العبرية، "هناك حلول أخرى - وفي رأينا حلول أفضل - للتعامل مع التحدي الحقيقي المستمر الذي تمثله حماس، الذي لا يتطلب عملية عسكرية كبيرة" في رفح.