بلينكن: اقترحنا على إسرائيل "حلولا أفضل" لتجنب هجوم رفح
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه أبلغ القادة الإسرائيليين بوضوح معارضة الولايات المتحدة لهجوم بري واسع على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه اقترح "حلولا أفضل" للتعامل مع حماس.
وقال بلينكن للصحافيين، بعد محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في الدولة العبرية، "هناك حلول أخرى - وفي رأينا حلول أفضل - للتعامل مع التحدي الحقيقي المستمر الذي تمثله حماس، الذي لا يتطلب عملية عسكرية كبيرة" في رفح.
كما جدّد بلينكن دعوته لحركة حماس إلى القبول بمقترح لهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، مشيرا إلى أن رفضها سيعني أنها "لا تكترث" بالفلسطينيين.
وقال للصحافيين: "إذا كانت حماس تدّعي فعلا أنها تهتم بالشعب الفلسطيني، وتريد أن ترى تخفيفا فوريا لمعاناتهم، فعليها أن تقبل بهذه الصفقة". وأضاف: "في حال عدم حصول ذلك، أعتقد أن هذا دليل إضافي يؤشر على عدم اكتراثها".