فرنسا ترسل ثالث سفنها العسكرية إلى الشرق الأوسط

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا تعزز وجودها العسكري في مياه الشرق الأوسط حيث تم إرسال سفينة عسكرية ثالثة إلى المنطقة للقيام بمهام "الأمن البحري".

فبعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم لحركة حماس داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت ميليشيا الحوثي في اليمن بتنفيذ هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، تضامناً مع غزة.

وقال ناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية في تصريح صحفي، إن إرسال سفينة ثالثة هي الفرقاطة "ألزاس" "يأتي ضمن رصد هجمات ضد السفن التجارية، وهو مساهمة في كل المبادرات في المنطقة، مثل مبادرة Prosperity Guardian"، التي أطلق عليها اسم تحالف قادته الولايات المتحدة في البحر الأحمر دفاعاً عن حرية الملاحة البحرية.

وأضاف المصدر نفسه، أن السفينة "عبرت قناة السويس الأسبوع الماضي للوصول إلى البحر الأحمر للقيام بمهام أمنية بحرية".