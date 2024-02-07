انقطاع الكهرباء في كييف بعد هجوم روسي

انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة كييف، اليوم الأربعاء، بعد تضرر خطوط للطاقة جراء هجوم صاروخي روسي، على ما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

وكتب كليتشكو على منصات التواصل الاجتماعي، إن "نتيجة هجوم للعدو، تضرر اثنان من خطوط التوتر العالي جراء شظايا صاروخية في العاصمة. بعض المستهلكين من دون كهرباء حاليا".

من جهته، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهجوم صاروخي روسي على المدينة.

ودوت صافرات الإنذار في أوكرانيا بالكامل، بعد تحذير قوات الدفاع الجوي الأوكرانية على تطبيق تليجرام، من خطر الهجمات الصاروخية الروسية.