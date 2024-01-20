إعادة زرع ألغام في محيط محطة زابوريجيا الأوكرانية

أُعيد زرع ألغام في محيط محطّة زابوريجيا الأوكرانيّة للطاقة النوويّة، حسبما أعلنت الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية الجمعة.

وهذه المحطّة الأكبر في أوروبا باتت في أيدي قوّات موسكو منذ آذار/مارس 2022، وقد تعرّضت مرارا لانقطاع في التيّار الكهربائي بسبب المعارك.

كما يتّهم الجيش الروسي بانتظام أوكرانيا بتهديدها.

وقالت الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية، ومقرّها فيينا في بيان: "أُعيد زرع ألغام على طول محيط محطّة زابوريجيا".

وذكر البيان أنّ الألغام أزيلت في تشرين الثاني/نوفمبر قبل أن يُعاد زرعها، وهو ما "يتعارض مع متطلّبات السلامة" التي وضعتها الوكالة.

والألغام موجودة "في منطقة (...) محظورة على الموظّفين الذين يُسيّرون عمل المحطّة"، بين السياج الداخلي والخارجي للمنشأة، وفق الوكالة الذرّية.

واشتكت الوكالة من أنّها لا تزال غير قادرة على الوصول إلى أجزاء عدّة من المحطة، في حين أنّ موسكو أرجعت الأمر في وقت سابق هذا الشهر إلى أسباب أمنيّة.

وتتكرّر التوتّرات بين موسكو وكييف في شأن هذه القضيّة، وتؤدّي الوكالة الذرّية دور الوسيط.