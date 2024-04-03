روسيا: إسرائيل تسعى إلى تأجيج النزاع في الشرق الأوسط

اتهمت روسيا، الثلاثاء، إسرائيل بالسعي إلى "تأجيج" النزاع في الشرق الأوسط، محمّلة إياها مسؤولية الضربة "غير المقبولة" التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، الإثنين، وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا.

وندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا خلال جلسة لمجلس الأمن بـ"الانتهاك الصارخ" لسيادة سوريا، مؤكدًا أن موسكو "ترى أن هذه الأفعال العدوانية من جانب إسرائيل تهدف إلى تأجيج النزاع".

وأضاف نيبنزيا أنها "غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".

وأدت غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، يوم أمس الإثنين، إلى مقتل 11 شخصًا بينهم مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني.