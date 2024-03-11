صحيفة: أجندة ولاية بايدن الثانية تتبنى سياسات قديمة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يراهن في أجندته للولاية الثانية على أن كل شيء قديم يمكن أن يصبح جديدًا مرة أخرى، ما سيلقى مقاومة صارمة من قِبل الجمهوريين.

وذكرت الصحيفة أن خطاب بايدن "حالة الاتحاد"، ومقترح ميزانية البيت الأبيض المقبل، يعكس عودته إلى بعض أهداف السياسة التي استمد منها لسنوات؛ وهي زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء والشركات، وتوسيع البرامج الفيدرالية للعائلات، وخفض تكاليف الرعاية الصحية.

وتوقعت الصحيفة بعض القليل الجديد في ميزانية بايدن السنوية، والتي ستصدر يوم الإثنين، حيث تظهر استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن خصمه الجمهوري المفترض دونالد ترامب.

سيناريوهات

وأشارت إلى أن خطط دعم رعاية الأطفال والرعاية المنزلية للمسنين الأمريكيين، وغيرهم، تحظى بشعبية كافية لدفع الرئيس إلى فترة ولاية ثانية، بحسب مستشاري الرئيس، الذين يأملون في تعزيز ظهورهم وتكوين أغلبيات ديمقراطية كبيرة ومتماسكة بما يكفي لسن قانون الخطط.

ونقلت عن الاقتصادي الهندي الأمريكي السابق بهارات رامامورتي قوله: "تحظى كل هذه الأفكار بشعبية كبيرة على المستوى السياسي، ولا أعتقد أن هناك فائدة في تغييرها فجأة لمجرد أنه ذكرها عدة مرات من قبل".

ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن المقترحات الجديدة لهذا العام بالنسبة لبايدن تتمثل في منع الشركات من خصم تعويضات الموظفين الذين يكسبون أكثر من مليون دولار؛ فضلاً عن إجراءات جديدة لتوسيع الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة، وخفض أسعار الأدوية الموصوفة لعدد أكبر من الأمريكيين.