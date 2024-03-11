صحيفة: أجندة ولاية بايدن الثانية تتبنى سياسات قديمة
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يراهن في أجندته للولاية الثانية على أن كل شيء قديم يمكن أن يصبح جديدًا مرة أخرى، ما سيلقى مقاومة صارمة من قِبل الجمهوريين.
وذكرت الصحيفة أن خطاب بايدن "حالة الاتحاد"، ومقترح ميزانية البيت الأبيض المقبل، يعكس عودته إلى بعض أهداف السياسة التي استمد منها لسنوات؛ وهي زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء والشركات، وتوسيع البرامج الفيدرالية للعائلات، وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
وتوقعت الصحيفة بعض القليل الجديد في ميزانية بايدن السنوية، والتي ستصدر يوم الإثنين، حيث تظهر استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن خصمه الجمهوري المفترض دونالد ترامب.
سيناريوهات
وأشارت إلى أن خطط دعم رعاية الأطفال والرعاية المنزلية للمسنين الأمريكيين، وغيرهم، تحظى بشعبية كافية لدفع الرئيس إلى فترة ولاية ثانية، بحسب مستشاري الرئيس، الذين يأملون في تعزيز ظهورهم وتكوين أغلبيات ديمقراطية كبيرة ومتماسكة بما يكفي لسن قانون الخطط.
ونقلت عن الاقتصادي الهندي الأمريكي السابق بهارات رامامورتي قوله: "تحظى كل هذه الأفكار بشعبية كبيرة على المستوى السياسي، ولا أعتقد أن هناك فائدة في تغييرها فجأة لمجرد أنه ذكرها عدة مرات من قبل".
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن المقترحات الجديدة لهذا العام بالنسبة لبايدن تتمثل في منع الشركات من خصم تعويضات الموظفين الذين يكسبون أكثر من مليون دولار؛ فضلاً عن إجراءات جديدة لتوسيع الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة، وخفض أسعار الأدوية الموصوفة لعدد أكبر من الأمريكيين.
ورأت أن "بايدن فشل في تطبيق عدد من الأولويات التي يأتي على ذكرها الآن، مثل برنامج الإجازة الفدرالية مدفوعة الأجر، وتمديد الإعفاء الضريبي للأطفال المعزز مؤقتًا، حتى حين كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ في بداية فترة ولايته".
وأوضحت أن مجموعة سياسات بايدن، تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل"، تهدف إلى التأثير على كل جزء من الاقتصاد.
وبحسب التقرير، فإنه "مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر، والاقتصاد الآخذ في التدهور، فقد تعهد بايدن بإنفاق تريليونات الدولارات لتحسين الطبقة المتوسطة من خلال الكليات المجتمعية المجانية، والرعاية الصحية بأسعار معقولة، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة".
وختم قائلا: "لكن الأجندة دخلت في حدود السيطرة الديمقراطية الضيقة على الكونغرس".