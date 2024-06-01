إيران.. وزير صحة سابق يترشح للانتخابات الرئاسية

قدّم النائب والقيادي في التيار الإصلاحي الإيراني، مسعود بزشكيان، السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في 28 يونيو/حزيران الجاري.

وقال بزشكيان، الذي شغل منصب وزير الصحة سابقا، عقب تسجيل اسمه في كشوف المرشحين: "ترشحت رسميا للانتخابات، وأولويتي هي الأخوة مع الدول العربية والإسلامية"، مؤكدا أنه "لن ينسحب من سباق الانتخابات لأجل أي مرشح إصلاحي".

وأفاد، عند سؤاله فيما إذا كان ترشحه يحظى بدعم جبهة الإصلاح، بأن "جبهة الإصلاح تعقد اجتماعات وتحدد المؤشرات والمرشحين الذين تريدهم، أسجل في الانتخابات بدعم من الله والشعب بهدف زيادة المشاركة في الانتخابات".

وذكر أن "سبب اتخاذ قرار الترشح هو طلب الإصلاحيين شعبا ونخبا ودوائر، فضلا عن تحقيق مشاركة أكبر للشعب من خلال وجود تيارات سياسية مختلفة في الانتخابات الرئاسية".

وفيما يتعلق ببرنامجه وأولوياته في السياسة الخارجية، أشار بزشكيان إلى أنه "بناءً على ما حدده المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن سياسته الخارجية هي التواصل مع العالم أجمع باستثناء النظام الصهيوني، على أساس مبادئ الشرف والعقل ومصالح الشعب الإيراني، إذا أردنا العمل على أساس هذه السياسة، فعلينا أن نحسن التصرف مع الجميع، وأن نقيم علاقة جيدة مع الجميع على أساس الكرامة والمصالح".

ومسعود بزشكيان، البالغ من العمر 69 عاماً، من سكان مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، وهو سياسي إصلاحي ونائب حالي عن مدينة تبريز في البرلمان الإيراني، وقد كان نائباً 4 دورات متتالية، كما شغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، ومنصب وزير الصحة في حكومة الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي.

وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013، ترشح للانتخابات لكنه انسحب لصالح الرئيس الأسبق حسن روحاني، وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت 2021 وفاز فيها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ترشح مسعود بزشكيان، لكن مجلس صيانة الدستور رفض أهليته.