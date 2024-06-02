"الصحة العالمية": الجائحة الجديدة ليست سوى مسألة وقت

ألمح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في قاعة مكتظة بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أمس السبت، إلى قرب وقوع جائحة جديدة ستغزو العالم، مشيراً إلى أن "السؤال ليس ما إذا كانت ستحدث جائحة مقبلة، بل متى سيحدث ذلك".

وأظهرت الدول الـ194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، السبت، استعدادها لمنع الأوبئة المستقبلية ومكافحتها على نحو أفضل وتجنب الأخطاء الجسيمة المرتكبة خلال الكارثة الصحّية التي تمثلت بجائحة كوفيد-19، بحسب ما نقلت "فرانس برس"، في تقرير.

اتفاقية وقاية من الأوبئة

وقررت جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية وتعقد اجتماعًا منذ أسبوع في جنيف، أولًا منح نفسها مزيدا من الوقت - "فترة عام واحد أو أقل" - لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الوقاية من الأوبئة التي تتفاوض عليها الدول منذ أكثر من عامين.

ووافقت الجمعية أيضًا على إدخال تعديلات على اللوائح الصحية الدولية، وهي إطار مُلزم قانونًا للاستجابة لطوارئ الصحة العامة.

وذكرت منظمة الصحّة العالمية في بيان أن القواعد المُعدلة تتحدث عن مفهوم "حالة الطوارئ الوبائية" التي تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات منسقة وسريعة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في قاعة مكتظة بمقر الأمم المتحدة في جنيف "الليلة انتصرنا جميعا وانتصر العالم"، مؤكدا "السؤال ليس ما إذا كانت ستحدث جائحة مقبلة، بل متى سيحدث ذلك".