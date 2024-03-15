بوريل: نهاية الحرب في أوكرانيا ستقررها الأشهر المقبلة

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى واشنطن الخميس، من أنّ الأشهر المقبلة ستكون "حاسمة" في تحديد مسار الحرب في أوكرانيا، مطالبًا حلفاء كييف الغربيين بزيادة مساعداتهم لها.

وأضاف من العاصمة الأمريكية، التي قصدها بعد مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أنّ "العديد من المراقبين يتوقّعون هجوماً روسياً هذا الصيف، وأوكرانيا لا يمكنها أن تنتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة".

وأضاف بوريل: "في هذا الربيع وهذا الصيف وحتى الخريف سيتم تحديد (نتيجة) الحرب في أوكرانيا".

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد اجتمع بوريل في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشدّداً على العواقب المأسوية إذا ما انتصرت روسيا في حربها ضدّ أوكرانيا.

وبين أنّه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في هذه الحرب واحتلّ أوكرانيا وأقام نظاماً عميلاً في كييف، مثل النظام الذي نراه بالفعل في بيلاروس، فالأمر لن يتوقف عند هذا الحدّ".

وأكد بوريل أنه "ستكون لهذا الأمر تداعيات هائلة على الولايات المتّحدة وعلى الأنظمة التحالفية المبنية حول الولايات المتّحدة وأوروبا".

واجتمع بوريل أيضاً مع النائب الجمهوري دون بيكون، حيثُ طلب بوريل منه أن يتخيّل "دبّابات روسية في كييف" وأن ينقل رسالته إلى ندوة سيعقدها برلمانيون جمهوريون في ولاية فرجينيا الغربية، بحسب مسؤول أوروبي كبير.