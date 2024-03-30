هل يطيح "زلزال"الحريديم بحكومة نتنياهو؟

وفي الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد "الحريديم"، ما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين المقبل.

وتبلغ نسبة الشباب 58% من إجمالي تعداد "الحريديم" البالغ عددهم مليون و300 ألف فرد، ويمثل الشباب الحريدي 31% من إجمالي الشباب في إسرائيل، بحسب بينات "دائرة الإحصاء المركزية"، في ديسمبر.

ويريد الائتلاف الحاكم إنهاء مسألة تجنيد اليهود "الحريديم" في الجيش، الذين يرفضون الخدمة العسكرية، نظراً لحاجة إسرائيل للجنود جراء الحروب التي تخوضها علاوة على هجرة آلاف الإسرائيليين للخارج.

معارضة شرسة

وتعارض الأحزاب اليهودية المتشددة الضغوط لإلغاء الاستثناءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، بينما يكافح نتنياهو للحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي وتقسيم أعباء الحرب بين أطياف المجتمع.

ومع اقتراب انقضاء المهلة المتاحة للحكومة في 31 مارس/ آذار لوضع تشريع لحل خلاف قائم منذ عقود بسبب هذه القضية، تقدم نتنياهو في اللحظات الأخيرة بطلب إلى المحكمة العليا لتمديد المهلة 30 يوماً.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن محكمة العدل العليا -أعلى هيئة قضائية- أصدرت أمراً مؤقتاً، يقضي بمنع تحويل ميزانيات للمدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري، اعتباراً من أول أبريل/ نيسان المقبل.

وترتكز معارضة "الحريديم" للانضمام إلى الجيش على إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور تخشى كثير من الأسر أن يضعف بفعل الخدمة في الجيش.