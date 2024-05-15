أفغانستان.. مقتل شخص وإصابة 12 في تحطم مروحية لطالبان (صور)
أسفر تحطم مروحية عسكرية تابعة لحكومة حركة طالبان اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أفغانية.
ونقلت وكالة أنباء "هرات نيوز"، أن مروحية عسكرية من طراز M17 تابعة لحركة طالبان تحطمت في ولاية غور الواقعة وسط أفغانستان، نتيجة مشاكل فنية وسقطت في المياه".
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن "تحطم هذه المروحية العسكرية أدى إلى غرقها بعد سقوطها، ونتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة 12 راكبًا".
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة طالبان، عناية الله خوارزمي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، سقوط هذه المروحية.
وكتب خوارزمي، " صباح اليوم، حلقت طائرة من طراز "MI 17" تابعة للقوات الجوية لانتشال جثث عدد من مواطنينا الذين سقطوا في بحر هريرود بولاية غور، قبل فترة"، مضيفًا "بعد إنقاذهم واجهت الطائرة مشاكل فنية وتحطمت أثناء هبوطها الاضطراري في مدينة فيروزكوه".