أفغانستان.. مقتل شخص وإصابة 12 في تحطم مروحية لطالبان (صور)

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن "تحطم هذه المروحية العسكرية أدى إلى غرقها بعد سقوطها، ونتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة 12 راكبًا".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة طالبان، عناية الله خوارزمي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، سقوط هذه المروحية.