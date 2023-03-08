اختفاء سيدة كندية في إيران وعائلتها ترجح اعتقالها

كشفت صحيفة "جلوبال نيوز" الكندية، اليوم الأربعاء، عن اختفاء سيدة إيرانية تحمل الجنسية الكندية، مع شريكها، بعد دخولهما طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ونقلت الصحيفة عن عائلة الشابة الكندية من أصول إيرانية بهنوش بهرامي، أنها محتجزة في طهران من قبل السلطات منذ نوفمبر قبل الماضي.

وقال أمير بهرامي إن ابنته بهنوش، البالغة من العمر 35 عامًا، اختفت في طهران مع شريكها ماثيو سفاري، المعروف أيضًا باسم ماجد، منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

وبحسب الصحيفة الكندية، غادر الزوجان قبل الميلاد إلى طهران في نوفمبر 2021.