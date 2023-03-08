اختفاء سيدة كندية في إيران وعائلتها ترجح اعتقالها
كشفت صحيفة "جلوبال نيوز" الكندية، اليوم الأربعاء، عن اختفاء سيدة إيرانية تحمل الجنسية الكندية، مع شريكها، بعد دخولهما طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ونقلت الصحيفة عن عائلة الشابة الكندية من أصول إيرانية بهنوش بهرامي، أنها محتجزة في طهران من قبل السلطات منذ نوفمبر قبل الماضي.
وقال أمير بهرامي إن ابنته بهنوش، البالغة من العمر 35 عامًا، اختفت في طهران مع شريكها ماثيو سفاري، المعروف أيضًا باسم ماجد، منذ ما يقرب من عام ونصف العام.
وبحسب الصحيفة الكندية، غادر الزوجان قبل الميلاد إلى طهران في نوفمبر 2021.
ويقول والدا بهنوش إن الزوجين كانا يعتزمان السفر إلى جزيرة كيش في الخليج العربي، وكانت الأسرة على اتصال دائم مع بهنوش، ولكن منذ وصولها إلى طهران في الـ6 من نوفمبر2021، لم تسمع العائلة في كندا شيئًا عنهما.
ولا يوجد سجل لاعتقال بهنوش أو أي تهم وجهت إليها، لكن العائلة تقول إن مصدرين في إيران، يزعمان أن النظام يحتجزها في السجن، بتهمة تمثيلهما "تهديدات كبيرة للأمن القومي".
وتقول العائلة إن بهنوش لم تكن شخصًا سياسيًّا، وكانت تعمل مديرة في منتجع صحي في غرب فانكوفر، فيما كان شريكها ،ماثيو سفاري، خطَّط لشراء شقة في جزيرة كيش.