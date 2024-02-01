لماذا يتلاشى الوجود العسكري الفرنسي في الساحل الأفريقي؟

وأشارت الصحيفة أنه خلال المرحلة الحالية سيتم الاحتفاظ بعدد قليل من الجنود الفرنسيين في القواعد الثلاث، لتوقيت غير محدد، مبينة أن سيم الاحتفاظ بنحو 100 رتبة عسكرية فقط، مخصصة لوظائف الدعم، بشكل دائم في كل مدينة من المدن الثلاث.

وأضافت أن قاعدتي ليبرفيل وداكار، كانتا تستضيفان رسميًا في الأشهر الأخيرة 350 جنديًا لكل منهما، أما أبيدجان، المركز اللوجستي الفرنسي لعملياتها في منطقة الساحل، كانت تضم نحو 950 جنديًا.

وفي حين أن الصحيفة أعتبر أن ذلك الانخفاض في القاعدتين "كبير"، إلا أنها أكدت أن الوجود الفرنسي في جيبوتي وتشاد، والمتمثل في وجود 1500 جندي، لم يتغير.

بصمة أصغر

وجاء في مذكرة لقصر الإليزيه، أن "مبدأ تقليص الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا يسير على الطريق الصحيح منذُ شهر فبراير/شباط 2023".

وبين أن "هناك عوامل تدفعنا إلى المضي قدمًا، نريد الابتعاد عن الطريقة التي كنا حاضرين فيها بشكل كبير في العواصم من أجل بصمة أصغر بكثير"، لافتًا إلى أن الخطة تفضي "الحد من مهام الجنود، الذين حافظوا على صورة فرنسا من أجل بناء قواعد عسكرية في تلك المناطق".