وسط اشتباه بهجوم لمسيّرة.. اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية (فيديو)

نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين قولهم إن حريقاً اندلع بمصفاة نفط كبيرة في بلدة "توابسه" جنوب البلاد يوم الأربعاء وأن فرق الطوارئ تكافح الحريق.

وأفاد بيان صادر عن خدمة الطوارئ في منطقة "كراسنودار"، أو "كوبان"، بأنه "تجري السيطرة على الحريق. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".

ونقلت الوكالات عن مسؤولين في المطار الرئيسي بالمنطقة القريبة من "سوتشي" قولهم إنه "جرى تعليق عمليات الهبوط والإقلاع".

وقال سيرجي بويكو رئيس منطقة "توابسه" عبر تيليجرام إن "موقع الحريق في وحدة التفريغ بالمصفاة، وهو قسم معالجة ثانوي وجهود إخماد الحريق مستمرة".

وعرضت قنوات غير رسمية على تطبيق تيليجرام صوراً للحريق وقالت إن طائرات مسيرة هي السبب في اندلاعه.