تقرير: اعتماد نهج السلفادور مع العصابات يقود الإكوادور لدوامة عنف

رأى تقرير لصحيفة الغارديان بأن الإكوادور تسير نحو دوامة متفاقمة من العنف؛ بفعل اتباعها نهج السلفادور في حربها على العصابات المسلحة.

وبحسب التقرير، أدت موجة الهجمات التي نفذتها منظمات إجرامية الأسبوع الماضي في الإكوادور، والتي تجسدت في قيام مسلحين باقتحام محطة تلفزيون على الهواء مباشرة، إلى لفت الانتباه الدولي للأزمة الأمنية التي تتفاقم منذ سنوات.

كما أصبحت الإكوادور واحدة من أكثر البلدان قتلاً في العالم، فقد ارتفع معدل جرائم القتل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من خمسة لكل 100 ألف نسمة في عام 2017، إلى 46 لكل 100 ألف في عام 2023.

وأضاف التقرير بأن رد الفعل الذي ابتكره الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، الأسبوع الماضي، من خلال إعلان حالة الطوارئ في البلاد وإصدار تعليماته بتطبيق قوانين الحرب على المجرمين المنظمين كما لو كانوا إرهابيين أو متمردين، يعكس حالة التخبط وعدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة للخروج من هذه الأزمة.