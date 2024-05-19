ما طبيعة تضاريس مكان سقوط مروحية رئيسي؟
تعتبر المنطقة التي تعرضت فيها طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث، لم تتضح تفاصيله بعد، وعرة ولا يمكن التنقل فيها بالسيارة.
وتحطمت مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي بالقرب من غابات في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وقالت وكالة "تسنيم" إن منطقة حادثة مروحية الرئيس رئيسي تُعد من المناطق التي يصعب الوصول إليها؛ ما شكّل تحديات كبيرة وصعوبات جسيمة أمام فرق الإنقاذ.
وأشارت الوكالة إلى أن المنطقة تشهد هطول أمطار شديدة وأجواء ضبابية، مؤكدة أن فرق الإنقاذ لا تزال تحاول الوصول إلى موقع الحادث.
ونوهت وكالة "تسنيم" إلى أنه في منطقة حادثة مروحية الرئيس رئيسي يسود جو ضبابي وسيئ للغاية، ومدى الرؤية لا يصل حتى إلى متر واحد، مؤكدة أنه لا يوجد اتصال بالإنترنت في المنطقة.
وأضافت أن الفرق الشعبية والهلال الأحمر والتعبئة والحرس الثوري وأهالي القرى المجاورة، جميعهم يقومون بالبحث حالياً، إلا أن الظروف الجوية لا تسمح لهم بالتقدم.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية مالك رحمتي، ومسؤولين آخرين، كانوا برفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عند تعرض طائرة مروحية لحادث.