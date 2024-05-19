ما طبيعة تضاريس مكان سقوط مروحية رئيسي؟

تعتبر المنطقة التي تعرضت فيها طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث، لم تتضح تفاصيله بعد، وعرة ولا يمكن التنقل فيها بالسيارة.

وتحطمت مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي بالقرب من غابات في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت وكالة "تسنيم" إن منطقة حادثة مروحية الرئيس رئيسي تُعد من المناطق التي يصعب الوصول إليها؛ ما شكّل تحديات كبيرة وصعوبات جسيمة أمام فرق الإنقاذ.

وأشارت الوكالة إلى أن المنطقة تشهد هطول أمطار شديدة وأجواء ضبابية، مؤكدة أن فرق الإنقاذ لا تزال تحاول الوصول إلى موقع الحادث.