هل تصلح أزمة كيت ميدلتون الصحية "الصدع الملكي" بين وليام وهاري؟

تشير تقارير بريطانية إلى أن الأمير هاري دوق "ساكس" قرر رمي الخلافات الحادة بينه وبين شقيقه الأمير وليام زوج الأميرة كيت ميدلتون، وراء ظهره، بعد الإعلان عن إصابة الأخيرة بمرض السرطان، مؤخراً.

وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية النقاب عن اتصالات هاتفية عدة أجراها الأمير هاري مع شقيقه الأمير وليام ومع زوجته كيت ميدلتون، عندما علم أن الأميرة بدأت دورة من "العلاج الكيميائي الوقائي" ضد السرطان.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوقة ساسكس، في إشارة إلى زوجة هاري ميغان ماركل، كانت أيضًا على اتصال بالأمير وليام والأميرة كيت، وسط تقارير عن أنهم في ساسكس صدموا من الأمر.

من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن أحد المصادر قوله إن هاري وميغان لم يكن لديهما أية فكرة، ولم يعلموا بالأمر إلا في نفس الوقت الذي اكتشف فيه بقية العالم ذلك".

وأضاف المصدر: "هذا يوضح الضرر الذي لا يمكن إصلاحه الذي تسببا به، حيث أنه من الصعب بعد تلك الواقعة أن يتم ضمان ثقة الآخرين".