برسالة للمحكمة العليا.. نتنياهو يهاجم المستشارة القانونية للحكومة

شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما حادا على المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في رسالة وجهها للمحكمة العليا، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة، إن "نتنياهو وجه رسالة للمحكمة العليا يرد فيها على التماس مقدم ضده يتهمه بالتدخل في خطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلافه الحكومي".

وأشارت إلى أن نتنياهو أكد للمحكمة التزامه بعدم التدخل في الخطة وفق اتفاق "تضارب المصالح".