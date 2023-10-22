فرنسا تسمح بأول مظاهرة للتضامن مع غزة (فيديو)

تجمّع الآلاف، اليوم الأحد، في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تسمح بها الشرطة في العاصمة الفرنسية، منذ هجمات "حماس" على إسرائيل.

ولوَّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية هاتفين "غزة، باريس معكم"، وتجمع نحو 15 ألفًا في ساحة الجمهورية، بحسب أرقام الشرطة، للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، والدعوة إلى وقف إطلاق النار مع ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية في غزة إلى أكثر من 4700.

وقال نور الدين منصور الذي شارك في مسيرة باريس: "نحن هنا للدفاع عن حرية شعب فلسطين، خاصة في ظل ما يحدث في غزة، إنه أمر غير مقبول".

وقالت الشرطة إنها سمحت بتنظيم هذا الاحتجاج، على عكس الاحتجاجات الأخرى، لأن إعلان المنظمين ندَّد بالهجوم على إسرائيل الذي أودى بحياة 1400 شخص.