فرنسا تسمح بأول مظاهرة للتضامن مع غزة (فيديو)
تجمّع الآلاف، اليوم الأحد، في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تسمح بها الشرطة في العاصمة الفرنسية، منذ هجمات "حماس" على إسرائيل.
ولوَّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية هاتفين "غزة، باريس معكم"، وتجمع نحو 15 ألفًا في ساحة الجمهورية، بحسب أرقام الشرطة، للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، والدعوة إلى وقف إطلاق النار مع ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية في غزة إلى أكثر من 4700.
وقال نور الدين منصور الذي شارك في مسيرة باريس: "نحن هنا للدفاع عن حرية شعب فلسطين، خاصة في ظل ما يحدث في غزة، إنه أمر غير مقبول".
وقالت الشرطة إنها سمحت بتنظيم هذا الاحتجاج، على عكس الاحتجاجات الأخرى، لأن إعلان المنظمين ندَّد بالهجوم على إسرائيل الذي أودى بحياة 1400 شخص.
وسمحت السلطات بالاحتجاج، الخميس، في اللحظة الأخيرة بعد أن أبطلت محكمة في باريس قرار الشرطة بحظره.
وخلال الأيام القليلة الماضية، سمحت السلطات باحتجاجات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا في أعقاب حكم أصدرته أعلى محكمة إدارية في البلاد ينص على حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة، وليس بشكل منهجي بحسب تعليمات سابقة اقترحها وزير الداخلية الفرنسي.
ودعا إلى الاحتجاج في باريس "التجمع الوطني من أجل سلام مستدام وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، الذي يتألف من قرابة 40 منظمة منها الحزب اليساري (فرنسا الأبية)، والكونفدرالية العامة للشغل (سي.جي.تي)، ومنظمة (فرنسا - فلسطين - تضامن).
وفي بلجيكا، قالت الشرطة إن احتجاجًا مماثلاً في بروكسل استقطب نحو 12 ألفا، ولوَّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية، وهتفوا "الحرية لفلسطين" قبل أن يتجمّعوا خارج مقر المفوضية الأوروبية.