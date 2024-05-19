واشنطن بوست: أعداد الناخبين الرافضين لبايدن ترتفع بوتيرة سريعة

تشهد أعداد الناخبين في أمريكا الرافضين التصويت للرئيس جو بايدن ارتفاعًا بوتيرة سريعة، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، إن الرئيس بايدن، الذي تراجع سقف دعم الناخبين له بشكل واضح مقارنة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، يحتاج بشدة إلى إعادة كسب ثقة الناخبين غير المتحمسين له، خصوصًا الناخبين الشباب والسود والإسبان.

ولفت التقرير إلى استطلاع نيويورك تايمز وكلية سيينا، الذي أجري الاثنين الماضي في ست ولايات متأرجحة رئيسة، هي: أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وبنسلفانيا وويسكونسن، إذ أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الناخبين،52%، الذين لن يصوتوا أبدًا للرئيس بايدن.

في حين تراجعت نسبة من قالوا إنهم لن يصوتوا أبدًا للرئيس السابق ترامب، 46%؛ ما يُمثل انقلابًا بالمقارنة مع نتائج استطلاعات الرأي التي كانت لصالح بايدن قبيل انتخابات عام 2020.