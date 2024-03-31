وزير الداخلية الفرنسي يستنكر إلقاء رأس خنزير أمام مسجد

تعرضت مساجد في فرنسا للتخريب، في فالنسيان وفريسنيس سور إسكوت في الشمال، ومسجد كونتريكسيفيل في منطقة فوج، كما عثر المصلون في مسجد فوج على رأس خنزير على عتبة بابه، وهو ما استدعى إدانة رسمية من الحكومة الفرنسية.

استهداف المساجد في رمضان

من جانبه، أدان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، السبت، الأضرار التي لحقت بعدد من دور العبادة الإسلامية منتصف شهر رمضان، وذلك بعدما اكتشف مسجد في فوج رأس خنزير على عتبة بابه هذا الأسبوع.

وقال دارمانان: "إنني أدين بشدة هذه الأعمال غير المقبولة ضد مواطنينا المسلمين"، في إشارة إلى الاعتداء على المساجد في فالنسيان وفريسنيس سور إسكوت في الشمال، بالإضافة إلى مسجد كونتريكسيفيل في فوج.