تعثر جديد في ملف تزويد أوكرانيا بالذخائر

يواجه ملف مد أوكرانيا بالذخائر تحديا جديدا بعد فشل خطة بريطانية يابانية لهذا الغرض، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وبحسب التقرير، تعثرت الخطة البريطانية اليابانية التي تلخصت بقيام شركة يابانية بإنتاج قذائف مدفعية عيار 155 ملم بموجب ترخيص من شركة " BAE Systems " البريطانية، ثم ترسل الذخيرة إلى المملكة المتحدة؛ ما يتيح للندن إرسال المزيد من الذخائر إلى أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن طوكيو تجاوزت عقبات دستورية؛ إذ تفرض اليابان حظرًا على صادرات الأسلحة إلى الدول المتورطة في صراع، لإتاحة تصدير إنتاجها العسكري للدول صاحبة الترخيص، في خطوة هدفت من خلالها إلى مساعدة الغرب على تزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية عن طريق بريطانيا، وصواريخ باتريوت لاحقًا عن طريق الولايات المتحدة.

لكن توقف تنفيذ الخطة الآن، ترك أوكرانيا تعاني بشدة من نقص القذائف المدفعية ودفعها حتى إلى تقنين استخدامها في كثير من الأحيان، رغم كثافة استخدامها من الجانب الروسي الذي زاد إنتاجه من القذائف بحكم تعاونه مع الجانب الكوري الشمالي، وفقاً للتقرير.