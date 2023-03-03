تبرئة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق من تهم فساد

ويقضي نجيب عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بعد إدانته في قضية منفصلة، ووجهت له السلطات العام 2018 اتهامات بإساءة استغلال منصبه كرئيس للوزراء فيما يتعلق بتعديل مراجعة حكومية لصندوق الاستثمار الحكومي بعد فضيحة عن فساد بمليارات الدولارات.

واتهمت السلطات الرئيس التنفيذي السابق للصندوق، أرول كانداسامي، بتحريض نجيب والتواطؤ معه.

ورد الرجلان على الاتهامات بالدفع بالبراءة.

وقال محاموهما للصحفيين، الجمعة، إن محكمة كوالالمبور العليا قضت بأن الادعاء فشل في إثبات الحجة القانونية ضدهما.

وقال شافعي عبدالله، محامي نجيب: "وجدت (المحكمة) أنه لا يوجد أي عنصر فساد على الإطلاق في دور نجيب في هذه التهم".

ومن جانبه، قال أرول، الذي كان حاضرًا في المؤتمر الصحفي، إنه شعر بتبرئة ساحته بعد قرار المحكمة، مضيفًا أنه كان "أمينًا وواضحًا" في القيام بمهمته بالصندوق.

ولم يرد مكتب النائب العام بعد على طلب للتعليق.

وتجري ست دول على الأقل تحقيقات فساد وغسل أموال بشأن الصندوق.