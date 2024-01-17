لماذا اختارت إيران أهدافا سهلة في أربيل؟

ذهب تقرير لموقع "المونيتور"، إلى أن إيران تعمدت اختيار أهداف سهلة في أربيل العراقية تجنبًا للتصعيد مع الجانب الإسرائيلي، الذي وجهت إليه طهران أصابع الاتهام بالوقوف وراء هجمات كرمان.

وبحسب التقرير، "احتدمت المناقشات حول ما إذا كان الهجوم يهدف فقط إلى الدعاية المحلية وإرضاء الداخل الإيراني والاستعراض حول الانتقام الموعود الذي يبدو أنه تم تنفيذه على هدف خاطئ وسهل".

وأضاف أن "الحرس الثوري الإيراني ادعى بأن الهدف الذي تم تدميره، بإطلاق 11 صاروخا باليستيا من موقعين في المناطق الغربية والشمالية الغربية لإيران، كان قاعدة تجسس يديرها جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي الموساد في أربيل".