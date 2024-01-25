عبداللهيان: انسحاب القوات الأمريكية أمر يعود للمسؤولين العراقيين

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق أمر يعود إلى المسؤولين العراقيين أنفسهم.

جاء ذلك التعليق من الوزير الإيراني رداً على سؤال خلال مقابلة مع موقع "المونيتور"، حول إصرار وضغط طهران على بغداد بشأن إخراج القوات الأمريكية.

وقال عبداللهيان: "ما يرتبط بأمريكا والعراق أمر يجب على العراقيين أن يقرروه بأنفسهم".

وأضاف: "لدينا علاقات تاريخية وجيدة مع الأكراد والقادة الأكراد العراقيين، لكن الجماعات الإرهابية تستخدم إقليم كردستان العراق لمهاجمة إيران".

وأردف: "نحن لم نهاجم العراق، بل هاجمنا مقر الموساد في إقليم كردستان. ويدرك مسؤولو الحكومة المركزية وبغداد هذا الأمر جيدًا، ونحن نحترم سيادة العراق ولدينا اتفاقية أمنية مع حكومة بغداد".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ مباحثات مع العراق لإنهاء التحالف العسكري الدولي والانتقال إلى شراكة ثنائية، لمواصلة العملية التي تعثرت بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأصدر وزير الدفاع لويد أوستن بياناً يوم الخميس قال فيه إن المحادثات ستبدأ "في الأيام المقبلة".