انتخابات نيجيريا.. إقبال كثيف وتمديد التصويت إلى الغد رغم بدء الفرز

شهدت الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، اليوم السبت، تأخيرا لفترات طويلة في بعض مراكز الاقتراع بسبب عدم قدرة بعض الناخبين الوصول لأماكن التصويت في بعض المناطق، ووقوع أعمال عنف في أخرى؛ ما قد يمدد التصويت ليوم غد.

وحسب رويترز، شهدت مناطق في جميع أنحاء البلاد صورا متأرجحة في يوم الانتخابات مع إغلاق بعض مراكز الاقتراع في الوقت المحدد في الساعة 2:30 بعد الظهر (1330 بتوقيت غرينتش) في الوقت الذي لم تكن فيه مراكز أخرى قد فتحت أبوابها بعد، بينما علقت بعض مراكز التصويت بعد نفاد أوراق الاقتراع.

منتظرون

ونقلت الوكالة عن حليمة شريف (23 عامًا) التي لم يكن مركزها الانتخابي في مدينة كانو الشمالية قد بدأ العمل بحلول موعد الإغلاق: "سأنتظر هنا للإدلاء بصوتي، إذا لم أصوت، فكيف ستتغير الأمور؟".

وبحلول المساء، بدأت بعض مراكز الاقتراع بالفعل في فرز الأصوات في الوقت الذي كان فيه التصويت لا يزال جاريا في أماكن أخرى ولم يتم التصويت في مناطق غيرها، ومن المتوقع الآن إجراء بعض عمليات التصويت غدا الأحد.