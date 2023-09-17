أرمينيا تناقش مع روسيا خطط انضمامها إلى "الجنائية الدولية"
ناقشت أرمينيا مع روسيا، خططها للدخول ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة عارضتها موسكو بشدة بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما ذكر تقرير إعلامي روسي الأحد.
وتوترت العلاقات بين الحليفين التقليديين إلى حد كبير منذ أن شن بوتين غزوًا لأوكرانيا المجاورة في فبراير/شباط 2022.
وقالت يريفان، إنها تتخذ خطوات نحو الدخول ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، ما دفع موسكو إلى التحذير من "عواقب وخيمة" إذا فعلت ذلك.
واتهمت المحكمة في لاهاي، بوتين في مارس/آذار، بارتكاب جريمة حرب فيما يتعلق بترحيل مئات أو أكثر من القصّر بشكل غير قانوني من أوكرانيا، وهو اتهام ندد به الكرملين ووصفه بأنه لا قيمة له ومتحيز بشكل صارخ.
وتُلزم مذكرة الاعتقال الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة باعتقال وترحيل بوتين إذا وطأت قدماه أراضيها.
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن سفير وزارة الخارجية الأرمينية الخاص إدمون ماروكيان القول، إن "يريفان أرسلت مقترحات بهذا الشأن إلى موسكو، وتم عقد اجتماع والعملية جارية".
وأضاف أن "خطة أرمينيا لتصبح طرفًا في نظام روما الأساسي لتخضع للاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليست ضد روسيا الاتحادية وإنّما بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الجانب الأذربيجاني على أراضي جمهورية أرمينيا".
إلى ذلك، تدهورت العلاقات الثنائية بشكل أكبر في الأشهر الماضية بسبب ما تقول يريفان، إنه فشل من موسكو في الالتزام الكامل إزاء معاهدة لوقف إطلاق النار لعام 2020 ساعدت في التوسط فيها بين أرمينيا وأذربيجان لإنهاء قتال نشب بسبب نزاع في "ناجورنو قرة باغ"، وهي منطقة يقطنها الأرمن في أذربيجان.