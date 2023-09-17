أرمينيا تناقش مع روسيا خطط انضمامها إلى "الجنائية الدولية"

ناقشت أرمينيا مع روسيا، خططها للدخول ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة عارضتها موسكو بشدة بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما ذكر تقرير إعلامي روسي الأحد.

وتوترت العلاقات بين الحليفين التقليديين إلى حد كبير منذ أن شن بوتين غزوًا لأوكرانيا المجاورة في فبراير/شباط 2022.

وقالت يريفان، إنها تتخذ خطوات نحو الدخول ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، ما دفع موسكو إلى التحذير من "عواقب وخيمة" إذا فعلت ذلك.