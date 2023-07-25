أولمبياد 2024.. هل ستكون هناك مشاركة روسية وبيلاروسية؟
ألقت صحيفة لوفيغارو الفرنسية الضوء على مسألة مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، متسائلة: هل سنرى هؤلاء الرياضيين بزيهم المحايد يتجولون في نهر السين في 26 يوليو 2024؟.
وقالت الصحيفة: "ستجيب اللجنة الأولمبية الدولية على ذلك عندما تقرر، في حين أن المؤهلات موجودة بالفعل على قدم وساق في العديد من التخصصات الأولمبية".
وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ: "من الواضح أن اللجنة الأولمبية الدولية ليست في عجلة من أمرها لتسوية هذه المسألة، إلا أنها مهمة وعاجلة للغاية".
وأضاف باخ أنه في نهاية العام 2022، وفي خطوة لاستكشاف سبل لإعادة الروس والبيلاروسيين إلى الرياضة العالمية، استغرقت اللجنة الأولمبية الدولية وقتًا في آذار/ مارس لحل غير مسبوق فصل المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة عن عودة الروس والبيلاروسيين إلى المنافسة الدولية.
من جانبها، وضعت منظمة لوزان التي أوصت باستبعاد الرياضيين من كلا البلدين في شباط/ فبراير 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية مع الاتحادات الدولية سلسلة من المعايير لتنظيم عودتهم، منها أنهم يجب أن يتنافسوا تحت راية محايدة "بصفتهم الفردية"، وألّا يكونوا قد دعموا الحرب بنشاط وألّا يكونوا متعاقدين مع الجيش أو وكالة الأمن الروسية.
وتشدد الصحيفة على أنه لا شيء يضمن وجودهم في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس وفي دورة الألعاب الأولمبية لعام 2026 في ميلانو، وستتخذ اللجنة الأولمبية الدولية هذا القرار في الوقت المناسب، وفقًا لتقديرها وحدها ودون التقيد بنتائج أحداث التأهل للألعاب الأولمبية، كما يصر رئيسها الألماني باخ لمدة أربعة أشهر.
وكان إرسال الدعوات التقليدية للألعاب إلى اللجان الأولمبية الوطنية هذا الأسبوع قبل عام من حفل الافتتاح بمثابة موعد نهائي، لكن اللجنة الأولمبية الدولية كانت راضية عن دعوة 203 دول دون أن تتضمن روسيا وبيلاروسيا.
سباق القضاء
رأى الخبراء والممثلون في الحركة الأولمبية، أن اللجنة الأولمبية الدولية ستقرر في وقت متأخر قدر الإمكان أي في ربيع عام 2024، إلا أن الوقت ينفد بالنسبة للرياضيين المعنيين؛ لأن المؤهلات بدأت في معظم التخصصات.
ومن بين الاتحادات العشرة الدولية التي اتبعت توصية اللجنة الأولمبية الدولية، سمحت المبارزة وركوب الدراجات والجودو أو التايكواندو على الفور بعودتها، حتى لو كان هذا يعني نقل بطولات المبارزة الأوروبية من بولندا إلى بلغاريا (رفضت وارسو إصدار تأشيرات للروس) وأن الجودو وعالم التايكواندو أقيمتا دون الأوكرانيين، وطلبت منهم حكومتهم مقاطعة المسابقتين.
وسيعيد التسلق والجمباز دمج الرياضيين الروس والبيلاروسيين في عام 2024، مما يحرمهم من التصفيات المؤهلة للألعاب التي تنظم في عامي 2022 و 2023 لتترك لهم فقط التذاكر الأخيرة التي توزع العام المقبل.
ويحافظ النظامان الرئيسيان للألعاب الصيفية السباحة وألعاب القوى على تدابير الإقصاء في الوقت الحالي، ولاسيما أن الروس والبيلاروسيين محرومون أيضًا من الرياضات الجماعية وأحداث الفريق، وبما أن العديد من نخبة الرياضيين متعاقدون مع الجيش فإن وجودهم المحتمل في ألعاب باريس يعد بأن يكون محدودًا للغاية مهما حدث.
معايير غامضة
اتُهمت اللجنة الأولمبية الدولية بالتناوب بالانحياز إلى جانب الروس أو فرض تدابير غير مقبولة عليهم، وكانت تبرر نفسها باستمرار لأكثر من عام بحجتين رئيسيتين: حظر التمييز ضد الرياضيين على أساس المعايير السياسية الذي أشار إليه في سبتمبر 2022 مقرران خاصان للأمم المتحدة، واستقلالية الرياضة العالمية في مواجهة ضغوط الحكومة.
ومع ذلك تحافظ اللجنة الأولمبية الدولية على لغز كامل حول أسباب السماح للروس والبيلاروسيين بالمشاركة في الألعاب، أو على العكس من ذلك حظرهم: لم تربط أبدًا قرارها بتطور الوضع في أوكرانيا، لأن العقوبات التي تستهدف البلدين بسبب الصراع (حظر علمهما ونشيدهما وتنظيم المسابقات على أرضهما) منفصلة عن مسألة الرياضيين.
وسيزداد الضغط السياسي على تنظيم لوزان، فأوكرانيا تلوح بالتهديد بمقاطعة الألعاب في حالة التواجد الروسي، ويمكن أن يتبعها العديد من جيرانها في البلطيق.
ولم تعلن الرئاسة الفرنسية بعد عن موقفها، بينما لا يزال بإمكان الدولة المضيفة حرمان الرياضيين الروس والبيلاروسيين من التأشيرات.