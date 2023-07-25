أولمبياد 2024.. هل ستكون هناك مشاركة روسية وبيلاروسية؟

ألقت صحيفة لوفيغارو الفرنسية الضوء على مسألة مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، متسائلة: هل سنرى هؤلاء الرياضيين بزيهم المحايد يتجولون في نهر السين في 26 يوليو 2024؟.

وقالت الصحيفة: "ستجيب اللجنة الأولمبية الدولية على ذلك عندما تقرر، في حين أن المؤهلات موجودة بالفعل على قدم وساق في العديد من التخصصات الأولمبية".

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ: "من الواضح أن اللجنة الأولمبية الدولية ليست في عجلة من أمرها لتسوية هذه المسألة، إلا أنها مهمة وعاجلة للغاية".

وأضاف باخ أنه في نهاية العام 2022، وفي خطوة لاستكشاف سبل لإعادة الروس والبيلاروسيين إلى الرياضة العالمية، استغرقت اللجنة الأولمبية الدولية وقتًا في آذار/ مارس لحل غير مسبوق فصل المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة عن عودة الروس والبيلاروسيين إلى المنافسة الدولية.

من جانبها، وضعت منظمة لوزان التي أوصت باستبعاد الرياضيين من كلا البلدين في شباط/ فبراير 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية مع الاتحادات الدولية سلسلة من المعايير لتنظيم عودتهم، منها أنهم يجب أن يتنافسوا تحت راية محايدة "بصفتهم الفردية"، وألّا يكونوا قد دعموا الحرب بنشاط وألّا يكونوا متعاقدين مع الجيش أو وكالة الأمن الروسية.

وتشدد الصحيفة على أنه لا شيء يضمن وجودهم في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس وفي دورة الألعاب الأولمبية لعام 2026 في ميلانو، وستتخذ اللجنة الأولمبية الدولية هذا القرار في الوقت المناسب، وفقًا لتقديرها وحدها ودون التقيد بنتائج أحداث التأهل للألعاب الأولمبية، كما يصر رئيسها الألماني باخ لمدة أربعة أشهر.

وكان إرسال الدعوات التقليدية للألعاب إلى اللجان الأولمبية الوطنية هذا الأسبوع قبل عام من حفل الافتتاح بمثابة موعد نهائي، لكن اللجنة الأولمبية الدولية كانت راضية عن دعوة 203 دول دون أن تتضمن روسيا وبيلاروسيا.

سباق القضاء

رأى الخبراء والممثلون في الحركة الأولمبية، أن اللجنة الأولمبية الدولية ستقرر في وقت متأخر قدر الإمكان أي في ربيع عام 2024، إلا أن الوقت ينفد بالنسبة للرياضيين المعنيين؛ لأن المؤهلات بدأت في معظم التخصصات.