"لوفيغارو": أعمال الشغب في دبلن تعكس المشهد المتغير في أيرلندا

وصف المحاضر في جامعة "كاين" البريطانية، أوليفييه كوكلين، أعمال الشغب المناهضة للمهاجرين في دبلن، خلال ليل الخميس الجمعة، بغير المسبوقة، وفق ما أوردت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال كوكلين إن "أعمال الشغب واسعة النطاق هذه هي الأولى من نوعها في أيرلندا، حيث اشتهرت أيرلندا تقليديًا بالحركات الاجتماعية السلمية وانعدام العنف ضد الشرطة، وقد أدى التركيز التاريخي للعنف السياسي في أيرلندا الشمالية إلى إبقاء بقية البلاد هادئة نسبيًا".

وتتعمق المناقشة مع كوكلين في الديناميكيات المتغيرة للمشهد الاجتماعي والسياسي في أيرلندا، حيث تم استقبال الهجرة بشكل إيجابي تاريخيًا، لا سيما خلال فترة النمو الاقتصادي القوي في التسعينيات، والمعروفة باسم النمر السلي، إلا أنه منذ الركود الاقتصادي 2008 والأزمة الاقتصادية اللاحقة، عملت على تغيير المشاعر تجاه الهجرة.

وسلط كوكلين الضوء على "كيف شهدت أيرلندا، التي تأثرت بشدة بالأزمة، ارتفاعًا في معدلات البطالة من التوظيف الكامل إلى 15% في 2012، ما أسهم في تشديد التصور عن الهجرة"، مؤكدًا أنه "رغم هذه التحديات، ظل اليمين المتطرف هامشيا في السياسة الأيرلندية".