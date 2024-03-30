بريطانيا.. "مكافحة الإرهاب" تحقق بطعن صحفي إيراني معارض

وأعلنت شرطة لندن أن وحدتها المعنية بمكافحة الإرهاب تحقّق في حادثة الطعن، في ظلّ تهديدات سبق لإيران أن وجّهتها إلى من تعتبرهم معارضين لها في بريطانيا.

وأكّدت الوحدة أن دوافع الهجوم ما زالت غير واضحة وهي تنظر في كلّ الاحتمالات الواردة، غير أن "مهنة الضحية كصحافي يعمل في وسيلة إعلامية ناطقة بالفارسية مقرّها في بريطانيا" تبقى في الحسبان.

وصرّح القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بريطانيا مهدي حسيني متين، صباح السبت، أن طهران "تنفي أيّ علاقة لها" بالحادثة.

وأصيب زرعاتي، البالغ من العمر 36 عاما، بجروح في رجله إثر الهجوم الذي وقع في فترة بعد الظهر أمام منزله في ويمبلدون في جنوب غرب لندن.

وأعلنت "إيران إنترناشونال" عن تلك الحادثة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها وقعت بعد ضلوع طهران في مؤامرة بهدف قتل اثنين من مذيعي القناة في 2022.

وكشف بايلي أن مراسلي القناة وعائلاتهم وغيرهم تعرّضوا للاستهداف والتهديد أكثر من مرّة من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وصرّح: "نتعرّض في إيران إنترناشونال مع زملائنا في القسم الفارسي من بي بي سي لتهديدات شديدة اللهجة منذ 18 شهرا" عندما أعلن الحرس الثوري نيّته استهدافهم.