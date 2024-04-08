من "الأسلحة المتقدمة" إلى "الفيتو".. تفاصيل الدعم الأمريكي لإسرائيل

أثارت الكارثة الإنسانية في غزة مطالبات بأن تضع الولايات المتحدة شروطًا على التمويل العسكري والمساعدات الأخرى التي تقدمها لإسرائيل.

وتتلقى إسرائيل مساعدات أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من أي دولة أخرى، بحسب وكالة "رويترز"، التي نشرت تفاصيل الدعم الأمريكي لإسرائيل بينما تواصل حربها ضد حماس في غزة.

38 مليار دولار لعشر سنوات

وقّعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية في عام 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها عشر سنوات تغطي الفترة من أول أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى 30 سبتمبر أيلول 2028.

وتوفر مذكرة التفاهم مساعدات عسكرية بإجمالي 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر تشمل 33 مليار دولار في شكل منح لشراء معدات عسكرية و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

أسلحة متقدمة

إسرائيل هي أول دولة في العالم تشغل المقاتلة إف-35، التي تعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدما من الناحية التكنولوجية على الإطلاق.

وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أمريكية.