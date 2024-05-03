برلين تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي بسبب هجوم إلكتروني

استدعت ألمانيا القائم بالأعمال في السفارة الروسية، اليوم الجمعة، على خلفية هجوم إلكتروني كبير يعود إلى عام 2022 ألقت برلين باللوم فيه على مجموعة لها علاقة بالمخابرات العسكرية الروسية.

وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "نحن وشركاؤنا لن نتسامح مع هذه الهجمات الإلكترونية، وسنستخدم مجموعة كاملة من الإجراءات لمنع وردع والرد على السلوك العدواني لروسيا في الفضاء الإلكتروني".

ونفت موسكو اتهامات سابقة من حكومات غربية بشن هجمات إلكترونية.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيان، أن هجمات 2022 استهدفت الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في ألمانيا، إضافة إلى قطاعات الخدمات اللوجستية والدفاع والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة "إيه. بي. تي 28" التي تعمل مع المخابرات العسكرية الروسية استغلت لفترة زمنية طويلة ثغرة أمنية لم تكن معروفة آنذاك في برنامج مايكروسوفت أوتلوك؛ من أجل اختراق حسابات البريد الإلكتروني.

وأشار متحدث ألماني باسم :مايكروسوفت" إلى مدونة تفيد بأن جهات فاعلة مقرها روسيا كانت تستخدم أداة يشار إليها باسم (جوس إيج) منذ أبريل/ نيسان 2019 لسرقة بيانات مستخدمين.